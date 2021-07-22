Samsun'da iki hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı
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Samsun'da iki hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

Samsun'da iki hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da iki hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Samsun'da iki hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Terme ilçesinden Ordu istikametine giden E.U'nun kullandığı 55 KE 552 plakalı hafif ticari araç, makas atarak ilerlerken yol kenarına devrildi.

Bu sırada arkadan gelen Ali Özcan idaresindeki 52 AAF 428 plakalı hafif ticari araç da devrilen araca vurmamak için manevra yapınca refüje çarptı.

Kazada, sürücülerden E.U, araçlardaki Ecenur (19) ve Ebru Soylu (24), Kübra (25) ve Emre Kaya (25) ile Salih Köroğlu (25) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Samsun'da iki hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı
Samsun'da iki hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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