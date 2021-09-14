Samsun'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
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Samsun'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı Samsun'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Çatmaoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Kılınç idaresindeki 55 ANS 89 plakalı hafif ticari araç ile Ferdi Kaya yönetimindeki 55 AAE 154 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, Seçgül Karademir (35), çocuğu Deniz Karademir ile Cafer Kulaca yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulans İLE Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Son Dakika Haberleri
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