Samsun'da iki grup arasında çıkan kavgada Suriyeli genç öldürüldü
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Samsun'da iki grup arasında çıkan kavgada Suriyeli genç öldürüldü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Suriyeli genç hayatını kaybetti.

Samsun'da iki grup arasında çıkan kavgada Suriyeli genç öldürüldü
14.09.2020 00:43 | Son Güncelleme: 14.09.2020 00:46

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Suriyeli genç hayatını kaybetti.

Atatürk Mahallesi Gençlik Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla yaralanan Suriye uyruklu Eymen Hammamı (16) kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Olayla ilgili şüpheli Z.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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