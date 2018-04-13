Samsun'da "İki Elin Sesi Var" Konseri Düzenlendi

Samsun'da İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi ve Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesince "İki Elin Sesi Var" konseri verildi.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde düzenlenen konserde, 60 kişilik orkestra ve 40 kişilik koro sahne aldı.

Çok sesli Türk ve klasik müziğin seçkin eserlerinin seslendirildiği konserde, seyircilere unutulmaz bir müzik keyfi yaşatıldı.

İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Bayram

Kahraman, yaptığı açıklamada, iki kardeş şehrin böyle bir organizasyonda buluşması ve bu organizasyonda bulunmaktan mutlu olduklarını kaydetti.