Samsun'da iki binanın çatı katı yandı, vatandaşlar kısıtlamayı unuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da iki binanın çatı katı yandı, vatandaşlar kısıtlamayı unuttu

Samsun'da iki binanın çatı katı yandı, vatandaşlar kısıtlamayı unuttu
Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN - Haberler | Güncel

SAMSUN'da, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki binanın çatı katına da sıçradı.

SAMSUN'da, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki binanın çatı katına da sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile söndürülürken, toplanan kalabalık ise kısıtlama ve sosyal mesafeye aldırış etmedi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Asarağaç Mahallesi'nde meydana geldi. K.A.'ya ait çatı katında elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, çatıda bulunan güneş enerji sisteminin patlamasının ardından yan binanın çatı katına da sıçradı. İki binadaki dairelerde oturanlar tahliye edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevleri gören mahalleli, yardıma koştu, sosyal mesafeyi unuttu. Yangında binalarda hasar meydana geldi.


Samsun'da iki binanın çatı katı yandı, vatandaşlar kısıtlamayı unuttu
Samsun'da iki binanın çatı katı yandı, vatandaşlar kısıtlamayı unuttu
Samsun'da iki binanın çatı katı yandı, vatandaşlar kısıtlamayı unuttu
Samsun'da iki binanın çatı katı yandı, vatandaşlar kısıtlamayı unuttu
Samsun'da iki binanın çatı katı yandı, vatandaşlar kısıtlamayı unuttu
Samsun'da iki binanın çatı katı yandı, vatandaşlar kısıtlamayı unuttu
Samsun'da iki binanın çatı katı yandı, vatandaşlar kısıtlamayı unuttu
Samsun'da iki binanın çatı katı yandı, vatandaşlar kısıtlamayı unuttu
Samsun'da iki binanın çatı katı yandı, vatandaşlar kısıtlamayı unuttu
Samsun'da iki binanın çatı katı yandı, vatandaşlar kısıtlamayı unuttu
Samsun'da iki binanın çatı katı yandı, vatandaşlar kısıtlamayı unuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi
Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi
Yaşlı kadının korku dolu anları! Yardım çığlıklarını duyan mahalleli olay yerine koştu
Yaşlı kadının korku dolu anları! Yardım çığlıklarını duyan mahalleli olay yerine koştu
İstanbul'da trafiği felç eden tır kazası! Yol tamamen kapandı, uzan araç kuyrukları oluştu
İstanbul'da trafiği felç eden tır kazası! Yol tamamen kapandı, uzan araç kuyrukları oluştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Mesut Özil Aykut Kocaman Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Gazete
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'da iki binanın çatı katı yandı, vatandaşlar kısıtlamayı unuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 23:46:29. #1.15#

title