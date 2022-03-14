Samsun'da iki ayda ikinci kez silahlı saldırıya uğrayan genç tedavi altına alındı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde iki ay önce silahla vurulan genç, uğradığı silahlı saldırıda tekrar yaralanarak tedavi altına alındı.
İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde iki ay önce silahla vurulan genç, uğradığı silahlı saldırıda tekrar yaralanarak tedavi altına alındı.
13 Ocak'ta Reşadiye Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi'ndeki berberde oturduğu sırada silahla yaralanan P.P. (17), dün Rasathane Mahallesi Kore Sokak'ta silahlı saldırıya uğradı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan P.P. tedavi altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince yürütülen çalışma sonucu olay yerinden kaçan şüphelilerden E.K. (20) ile B.G. (21) yakalandı.
Zanlılardan M.K, B.T, B.G. ile S.B'nin yakalanması için çalışma sürüyor.