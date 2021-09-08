Samsun'da iki aracın çarpıştığı kazada biri hamile 2 kadın yaralandı
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Samsun'da iki aracın çarpıştığı kazada biri hamile 2 kadın yaralandı

Samsun'da iki aracın çarpıştığı kazada biri hamile 2 kadın yaralandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Canik ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1'i hamile 2 kadın yaralandı.

Samsun'un Canik ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1'i hamile 2 kadın yaralandı.

Yakup Ç'nin kullandığı 55 AG 736 plakalı otomobil, Gürgenyatak Mahallesi'nde Adem A. yönetimindeki 55 AFK 988 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada, Yakup Ç'nin hamile eşi Canan Ç. ile araçta bulunan Dilek M. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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Samsun'da iki aracın çarpıştığı kazada biri hamile 2 kadın yaralandı - Haberler
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