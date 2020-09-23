Samsun'da ikametinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
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Samsun'da ikametinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

23.09.2020 12:27 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:31
Samsun'da ikametinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ikametinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı, tutuklandı.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ikametinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Ayvacık ilçesi Çamalan Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen M.K'ye yönelik çalışma yürüttü.

Şüphelinin ikametinde düzenlenen operasyonda arama yapan ekipler, 301,05 gram esrar, 150 gram kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği, tüfek kartuşu ve 4 tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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