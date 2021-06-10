Samsun'da ikametinde uyuşturucu bulunan kadın gözaltına alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda ikametinde uyuşturucu ele geçirilen kadın, gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda ikametinde uyuşturucu ele geçirilen kadın, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi alınan M.U. isimli kadınla ilgili çalışma yürüttü.

Şüphelinin Yenimahalle Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 90,01 gram metamfetamin, 50 uyuşturucu hap, 0,38 gram esrar, 4,73 gram kenevir tohumu, hassas terazi ve 3 uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan kadın, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek