Samsun'da ihtiyaç sahiplerine yapılan sosyal yardımlar tüm hızıyla devam ediyor

Samsun'da Ramazan ayı boyunca vatandaşlara 28 Milyon 290 bin 54 TL sosyal yardım yapıldı.

Samsun'da Ramazan ayı boyunca vatandaşlara 28 Milyon 290 bin 54 TL sosyal yardım yapıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, sosyal devlet anlayışı kapsamında yoksullukla mücadele edilmesi, kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasının sağlanması, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun nüfusun en yoksul diliminde yer alan vatandaşların doğruluk, eşitlik ve objektiflik ölçütlerine bağlı kalarak sosyal yardımlarla desteklenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Samsun'da yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının, güçlü ve sosyal bir toplum olma yolunda vatandaşların sorunlarını çözme ve taleplerini cevapsız bırakmama gayretiyle faaliyetlerine devam ettiğini belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, " Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında 1.279 haneye 1 milyon 300 bin 700 TL, tam kapanma sosyal destek programı kapsamında 17 bin 721 haneye 19 milyon 483 bin 100 TL, biz bize yeteriz Türkiyem-2 kampanyası kapsamında 21 haneye 21 bin TL, diğer aile yardımları(Periyodik Yardımlar) kapsamında 2 bin 483 haneye 1 milyon 92 bin 343 TL, Ramazan Ayı ek periyodik ödemeleri kapsamında 9 bin 931 haneye 3 bin 775 bin 133 TL, pandemi ek periyodik ödemeler kapsamında 569 haneye 249 bin 675 TL nakdi yardıma ilaveten 13 bin 24 haneye de 2 milyon 389 bin 103 TL'lik ayni yardım (gıda paketi) yapılmış olup, ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nce üreticiden satın alınarak ilimize ulaştırılan 1.345 ton patatesin 35 bin 14 haneye, 280 ton soğanın ise 9 bin 286 haneye kapı teslim dağıtımı sağlanmıştır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı