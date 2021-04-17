Samsun'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi yardımı
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Samsun'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi yardımı

Samsun'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi yardımı
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Samsun'da bir grup iş insanı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Samsun'da bir grup iş insanı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Samsun'da işletmecilik yapan iş insanı Süreyya Çelebi'nin öncülüğünde ramazan ayı dolayısıyla bir grup iş insanından sağlanan gıda yardımları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Süreyya Çelebi, AA muhabirine, 8 yıl önce "İhtiyaç sahiplerini de görelim" adıyla başlattıkları ramazan ayı yardımlarını bu yıl da sürdürdüklerini söyledi.

Samsun'un önde gelen hayırsever iş insanlarının katkısıyla her yıl Samsun merkezinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları dağıttıklarını belirten Çelebi, "Üzerimize düşen sosyal sorumluluk vazifesini bu yıl da yerine getirmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İş insanlarımızın gösterdikleri duyarlı davranış bizleri mutlu ediyor. Hayırsever insanlar tarafından sağlanan bu yardımlar gerçek ihtiyaç sahiplerinin de yüzünü güldürüyor. Bu yıl 350 gıda paketi hazırlandı ancak bu sayıyı 500'e tamamlamak istiyoruz. Bu vesileyle mübarek ramazan ayının tüm İslam alemine, ülkemize, ilimize ve tüm üyelerimize sağlık, barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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