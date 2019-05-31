Samsun'da ihracat yüzde 38,7 arttı

2019 Nisan ayı itibarıyla Samsun'dan 57,3 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İhracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (51,3 milyon dolar) yüzde 38,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret İstatistiklerinden "Samsun dış ticareti 2019 Nisan" konusunda bilgilendirme yaptı.

İhracat arttı ithalat azaldı

2019 Nisan ayı geçici sonuçlarına göre, 2019 Nisan ayı itibarıyla Samsun'dan 57,3 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İhracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (51,3 milyon dolar) yüzde 38,7 artış gösterdi. 2019 Nisan ayı itibarıyla Samsun'da 70,6 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirildi. İthalat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (99,5 milyon dolar) yüzde 29 azalma gösterdi.

En fazla ihracat Hollanda'ya

Samsun'da 2019 Nisan ayında en fazla ihracat 8,3 milyon dolar ile Hollanda'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 7,6 milyon dolar ile Cezayir ve 3,6 milyon dolar ile Irak izledi. 2019 Nisan ayında en fazla ithalat 20,4 milyon dolar ile Rusya Federasyonu'na gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 19,9 milyon dolar ile ABD ve 9,7 milyon dolar ile Danimarka izledi.

İhracatta en büyük pay değirmencilik ürünleri

2019 Nisan ayında Samsun'dan yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 8,8 milyon dolar değeri ile değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni ait. Bu değeri 8,1 milyon dolar ile demir ve çelik, 6,7 milyon dolar ile Demir veya çelikten eşya izledi. 2019 Nisan ayında Samsun'da yapılan ithalat içerisindeki paylara bakıldığında ise 34,3 milyon dolarlık değeri ile demir ve çelik ilk sırada yer almakta. Bu değeri 14,6 milyon dolar ile hububat ve 4,8 milyon dolar ile gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler izlemekte. - SAMSUN

Kaynak: İHA