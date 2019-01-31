Samsun'da İhracat Yüzde 36,9 Arttı, İthalat Yüzde 5,1 Azaldı.

Samsun'da Aralık 2018'de ihracat yüzde 36,9 arttı, ithalat ise yüzde 5,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, "Samsun İli Dış Ticareti 2018 Aralık" konusunda bir basın açıklaması yaptı. Açıklamaya göre; 2018 Aralık ayı itibariyle Samsun'dan 55,1 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İhracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (40,2 milyon dolar) yüzde 36,9 arttı. 2018 Aralık ayı itibariyle Samsun ilinde 71,9 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirildi. İthalat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (75,8 milyon dolar) yüzde 5,1 azaldı. Ülkemizde ihracat 2018 yılı Aralık ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 0,2 artarak 13 milyar 879 milyon dolar, ithalat yüzde 28,3 azalarak 16 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Samsun'dan en fazla ihracat Mısır'a

Samsun'dan 2018 Aralık ayında en fazla ihracat 11,2 milyon dolar ile Mısır'a gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 5,9 milyon dolar ile Hollanda ve 4,2 milyon dolar ile Kenya izledi. Türkiye'de; Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Aralık ayında 1 milyar 205 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 893 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 741 milyon dolar ile İtalya ve 712 milyon dolar ile Irak takip etti.

Samsun'a en fazla ithalat Rusya'dan

2018 Aralık ayında en fazla ithalat 34,9 milyon dolar ile Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 11,8 milyon dolar ile Danimarka ve 10,2 milyon dolar Estonya izledi. Türkiye'de; Rusya'dan yapılan ithalat, 2018 yılı Aralık ayında 1 milyar 786 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 720 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 292 milyon dolar ile Çin ve 997 milyon dolar ile ABD takip etti.

Samsun'dan yapılan ihracat içerisinde en büyük pay demir ve çeliğe ait

2018 Aralık ayında Samsun'dan yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 12,3 milyon dolar değeri ile demir çeliğe ait. Bu değeri 6,4 milyon dolar ile demir veya çelikten eşya, 5,6 milyon dolar ile değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni izledi.

Samsun'a yapılan ithalat içerisindeki paylara bakıldığında ilk sırada demir ve çelik yer aldı.

2018 Aralık ayında Samsun ilinden yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 32,9 milyon dolar değeri ile demir ve çeliğe ait. Bu değeri 10,9 milyon dolar ile hububat, 9,3 milyon dolar ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar izledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA