Samsun'da İhracat Yüzde 15,7 Arttı, İthalat Yüzde 47,4 Azaldı.

2018 Ekim ayında Samsun'da ihracat yüzde 15,7 arttı, ithalat yüzde 47,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, dış ticaret istatistiklerinden "Samsun Dış Ticareti 2018 Ekim" konusunda bilgilendirme yaptı. Buna göre, 2018 Ekim ayında Samsun'dan 52,9 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İhracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre 45,7 milyon dolar yani yüzde 15,7 arttı. 2018 Ekim ayı itibariyle Samsun'da 50 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirilirken ithalat değeri ise bir önceki yılın aynı ayına göre 95,1 milyon dolar yani yüzde 47,4 azaldı.

En fazla ihracat Hollanda'ya

Samsun'da 2018 Ekim ayında en fazla ihracat 6,8 milyon dolar ile Hollanda'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 4,6 milyon dolar ile Almanya ve 4,5 milyon dolar ile Irak izledi. Samsun'da 2018 Ekim ayında en fazla ithalat 34,8 milyon dolar ile Rusya'dan gerçekleştirilirken bu ülkeyi 4,9 milyon dolar ile Almanya ve 2,4 milyon dolar ile Çin izledi.

İhracatta en büyük pay değirmencilik ürünlerinde

2018 Ekim ayında Samsun'dan yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 9,5 milyon dolar değeri ile değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glütenine ait. Bu değeri 5,2 milyon dolar ile balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar, 4,8 milyon dolar ile demir veya çelikten eşya izledi. 2018 Ekim ayında Samsun'dan yapılan ithalat içerisinde en büyük pay ise 13,5 milyon dolar değeri ile hububata ait. Bu değeri 13,1 milyon dolar ile demir çelik, 6 milyon dolar ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasında elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar izledi. - SAMSUN