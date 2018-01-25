Samsun'da İhracat Yapan Firmalara Plaket

Samsun'da Dünya Gümrük Günü etkinlikleri kapsamında, en fazla ihracat yapan firmalara plaket verildi.

Samsun Ticaret Odası'nda yapılan törende konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun ihracat rakamlarını birlikte yapılacak çalışmalarla yukarılara çıkarılması gerektiğini söyledi.

İhracat rakamlarının artırılması için iş adamlarına büyük görev düştüğünü belirten Kaymak, "Türkiye'nin büyümesi üretime bağlı siz iş dünyasına bağlı. Kişi başına düşen milli gelirimizi, ne zaman 25 bin dolara çıkarırsak Türkiye olarak o zaman tam gücünü gösterecektir. Onun için elele vermemiz daha çok üretmemiz gerekli." dedi.

Samsun Gümrük Bölge Müdürü Nurullah Erem ise ihracat yapan firmalara teşekkür etti.

Daha sonra 2017 yılında Samsun'dan en fazla ihracat gerçekleştiren firmalar Ulusoy Un, Sampa Otomotiv, Yeşilyurt Demirçelik, Kalyoncu Nakliyat ve Borsan Kablo'ya ihracat başarı ödülü verildi.