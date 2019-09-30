Samsun'da ihracat arttı, ithalat azaldı

30.09.2019 12:28

Ağustos ayı itibarıyla Samsun'dan 43,2 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İhracat değeri ise bir önceki yılın aynı ayına göre (41 milyon dolar) yüzde 5,5 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret İstatistiklerinden "Samsun Dış Ticareti 2019 Ağustos" konusunda bilgilendirme yaptı.



İhracat arttı, ithalat azaldı



TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2019 Ağustos ayı itibarıyla Samsun'dan 43,2 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İhracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (41 milyon dolar) yüzde 5,5 arttı. Ağustos ayı itibarıyla Samsun'da 47 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirildi. İthalat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (83,8 milyon dolar) yüzde 44 azaldı.



En fazla ihracat Hollanda'ya gerçekleştirildi



Samsun'da 2019 Ağustos ayında en fazla ihracat 7,2 milyon dolar ile Hollanda'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 3,62 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ve 3,58 milyon dolar ile Yemen izledi.



En fazla ithalat Rusya'dan gerçekleştirildi



Ağustos ayında en fazla ithalat 22,5 milyon dolar ile Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 5,1 milyon dolar ile Danimarka ve 4,7 milyon dolar İsveç izledi.



İhracatta büyük pay değirmenciliğe ait



Ağustos ayında Samsun'dan yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 8,6 milyon dolar değeri ile değirmencilik ürünlerine ait. Bu değeri 5,4 milyon dolar ile kauçuk ve kauçuktan eşya, 4,5 milyon dolar ile kazanlar ve makine izledi.



İthalatta ilk sırada hububat var



Ağustos ayında Samsun'dan yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 16,9 milyon dolar değeri ile hububata ait. Bu değeri 13,8 milyon dolar demir ve çelik, 2,3 milyon dolar ile kazanlar ve makine grubu izledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA