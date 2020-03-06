Samsun'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için mevlit okutuldu.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için mevlit okutuldu.
Samsun Opel Team Kulübü üyeleri, Şabanoğlu Mahallesi Hıdırellez Camisi'nde mevlit programı düzenledi.
Camide görevli imam hatibin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler seslendirildi, şehitler için mevlit okundu.
Duaların edildiği program ikramların ardından sona erdi.
Kaynak: AA