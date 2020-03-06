Samsun'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu
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Samsun'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

06.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:40
Samsun'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

'un ilçesinde, Suriye'nin kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Samsun Opel Team Kulübü üyeleri, Şabanoğlu Mahallesi Hıdırellez Camisi'nde mevlit programı düzenledi.

Camide görevli imam hatibin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler seslendirildi, şehitler için mevlit okundu.

Duaların edildiği program ikramların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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