Samsun'da içkiden 2 kişi zehirlendi
02.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:49
Samsun'da içtikleri içkiden zehirlenen 2 kişi hastanelik oldu.
Samsun'da içtikleri içkiden zehirlenen 2 kişi hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Fenk Malallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.(20) ve U.K. (20) birlikte içtikleri içkiden zehirlendi. Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı. İlk müdahalesi yapılan M.G. hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı