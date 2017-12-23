Samsun'da Hz. Mevlana anıldı

Hz. Mevlana'nın 744. vuslat yıldönümü etkinliği



SAMSUN - İlkadım Belediyesi tarafından Hz. Mevlana'nın 744. vuslat yıldönümü nedeniyle Tasavvuf Musikisi ve Sema Töreni programı düzenledi.

İlkadım Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu işbirliğiyle düzenlenen programla Hazreti Mevlana anıldı. Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Programın ilk bölümünde Solist Ömer Faruk Belviranlı eşliğindeki Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu 16 eser seslendirdi. Programın ikinci bölümünde ise Hz. Mevlana'yı anma ve sema töreni gerçekleştirildi. İlkadım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen program vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Hz. Mevlana'nın düğün gecesi olarak adlandırılan Şeb-i Arus merasimi öncesi ilk bölümde solistliğini Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Belviranlı ilahiler okudu. Tevhid Zikri'nin de yapıldığı gecede, tevşih, naat, durak, ilahi, nefes gibi dini müzik formları ile birlikte oluşturulan repertuarda sanatseverler unutulmaz bir gece yaşattı.

Programın ikinci yarısında 7 bölümden oluşan sema töreni icra edildi. Saz heyeti ve törene katılanlar yerlerini alarak semazenbaşı eşliğinde tüm semazenler sema meydanını selamladı. Daha sonra semazenler bir eli aşağı, bir eli yukarı tutarak sema töreniyle manevi yolculuğa başladı. Gecenin manevi iklimi ve ahengi ile manevi bir haz yaşayan davetliler, sema gösterisini büyük bir hayranlıkla izledi.

Mevlana'nın vuslata yürüyüşünün 744. seneyi devriyesinin manevi ikliminde Samsunluları eşsiz bir programla buluştuğu gecenin sonunda, İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Musa Yüksel tarafından Ömer Faruk Belviranlı'ya tablo hediye edildi. Programa Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz da katıldı.