Samsun'da "Huzurlu Park" Uygulaması

Samsun'da polis tarafından park bahçe ve okul önlerinde "Huzurlu Park" uygulaması yapıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekipleri il genelinde park, bahçe ve okul önlerinde uygulama yaptılar. Sabah saatlerinde başlayan uygulamana gün boyu devam etti. Polis ekipleri araçlar ve vatandaşlar üzerinde arama yapıp vatandaşların da genel bilgi tarama (GBT) sorgularını yaptı. - SAMSUN