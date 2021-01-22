Samsun'da huzurevlerinde Kovid-19 aşısı uygulamasına devam edildi
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Samsun'da huzurevlerinde Kovid-19 aşısı uygulamasına devam edildi

22.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:24
Samsun'da huzurevlerinde Kovid-19 aşısı uygulamasına devam edildi

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında huzurevlerinde kalanlara aşı uygulaması sürüyor.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında huzurevlerinde kalanlara aşı uygulaması sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile belediyeye ait huzurevinde yaşamlarını sürdüren kişilere, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşının ilk dozu yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün görevlendirdiği personel, aşılama çalışmasını gerçekleştirdi.

Sağlık görevlileri aşı yapılmadan önce huzurevi sakinlerini aşı hakkında bilgilendirdi.

Hemşireler, daha sonra mesafe ve hijyen kurallarına uyarak ateş ölçümlerini yaptıkları yaşlılara doktor gözetiminde aşının ilk dozunu uyguladı.

Aşılama programı kapsamında huzurevi personeli de aşılandı.

Aşı yapıldıktan sonra huzurevi sakinleri ve personeli bir süre gözetim altında tutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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