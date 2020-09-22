Samsun'da huzurevi sakinleri uzaktan eğitime destek için 8 tablet bağışladı Samsun'un Ladik ilçesindeki Kemal Kaplan Huzurevi'nin sakinleri, uzaktan eğitim sürecinden faydalanamayan öğrenciler için 8 tablet bağışladı.

Samsun'un Ladik ilçesindeki Kemal Kaplan Huzurevi'nin sakinleri, uzaktan eğitim sürecinden faydalanamayan öğrenciler için 8 tablet bağışladı.

Samsun'da, "Uzaktan eğitim sürecinden faydalanamayan öğrenci kalmasın" sloganıyla başlatılan "Sınıf Tam Öğretmenim" kampanyasına katılan Ladik Kemal Kaplan Huzurevi'nin 6 sakini, 8 tablet bağışlayarak kampanyaya destek oldu.

Ladik Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sınıf Tam Öğretmenim" kampanyasına huzurevi sakinlerinin de katkı sağlamasının kendilerini duygulandırdığını dile getirdi.

Ladik'te tableti olmadığı için uzaktan eğitime katılamayan 60 öğrencinin ihtiyacının giderilmesi amacıyla kampanyayı hayırsever vatandaşlara duyurduklarını anlatan Sancı, "Huzurevi sakinlerimiz de kampanyadan haberdar olmuş. Bize ulaşıp sürece dahil olmak istediler. Kendi aralarında topladıkları para ile 8 tablet temin etmişler. Öğrencilere ulaştırmak için bize verdiler." dedi.

Sancı, tabletleri ihtiyaç sahibi öğrencilere verdiklerini belirterek, yaşlıların diğer vatandaşlara örnek olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün