Samsun'da 'Huzur ve Güven Uygulaması'
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Samsun'da 'Huzur ve Güven Uygulaması'

Samsun İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bugün 09.00-18.00 saatleri arasında 'Huzur ve Güven Uygulaması' icra edildi.

Samsun'da 'Huzur ve Güven Uygulaması'
12.05.2020 21:06 | Son Güncelleme: 12.05.2020 21:06

Samsun İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bugün 09.00-18.00 saatleri arasında 'Huzur ve Güven Uygulaması' icra edildi.

Uygulama kapsamında; kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği, kapanış saatlerine riayet edilip edilmediği kontrol edildi. Semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları ve benzeri iş yerlerinde sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı denetlendi. Sokağa çıkma yasağına tabi tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü şahıslar ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların yasağa uyup uymadıklarına bakıldı. Park, bahçe mesire ve yürüyüş alanları gibi yerler de gözden geçirildi.

239 personelin katıldığı uygulama neticesinde; 416 iş yeri denetlendi, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile sosyal mesafe kuralına uymayan 14 şahsa 7 bin 858 TL idari para cezası kesildi, 2 bin 360 şahıs sorgusunda 23 şahıs yakalandı. Yapılan araç kontrolünde 1219 araç denetlendi, 19 araca 16 bin 462 TL para cezası kesildi. Uygulama sonucunda 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 26 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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