Samsun'da Huzur 10 Operasyonu

Samsun yapılan Huzur Operasyonu'nda 154 ayrı ekip ve toplam 859 polis görev aldı.

Türkiye genelinde Huzur 10 Operasyonu için bütün il ve ilçelerde saat 14.00'te düğmeye basıldı. Samsun'da da operasyon kapsamında 154 ayrı uygulama ekibi oluşturuldu. İl ve ilçelerde ekiplerde görev alan 859 resmi ve sivil polis ekibi bütün sokak, cadde ve iş yerlerinde şüpheli şahıslar üzerinde arama ve kimlik kontrolü yaptı.

14.00-19.00 saatleri arasında yapılan operasyon kapsamında birçok taşınması yasaklı madde ve aranan şahıs ele geçirildi. - SAMSUN