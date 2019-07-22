Samsun'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kızılırmak Sanayi Sitesi 6. Sokak'ta Ender Hürmet'e ait hurdalıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yeri çalışanlarının haber vermesi üzerine bölgeye gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında sonucunda hasar oluştu.

Kaynak: AA