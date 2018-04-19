Samsun'da Hurda Bakır Hırsızlığı İddiası
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hurda bakır malzemesi çaldıkları iddia edilen 3 kadın yakalandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hurda bakır malzemesi çaldıkları iddia edilen 3 kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Tekkeköy ilçesindeki organize sanayi sitesinde iki iş yerinden hurda bakır malzemelerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İş yerleri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliler Penbe İ, Güler G. ve Arzu G'yi tespit etti.
Kerimbey Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.