Samsun'da hükümlüler 465 bin metrekarelik alana fidan dikti
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Samsun'da hükümlüler 465 bin metrekarelik alana fidan dikti

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 1053 hükümlü tarafından 465 bin metrekarelik alana fidan dikildiğini söyledi.

Samsun'da hükümlüler 465 bin metrekarelik alana fidan dikti
16.09.2020 17:27 | Son Güncelleme: 16.09.2020 17:48

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 1053 hükümlü tarafından 465 bin metrekarelik alana fidan dikildiğini söyledi.

Kılıç, Denetimli Serbestlik İl Müdürü Şaziye Ateş ve Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay ile Büyük Oyumca mevkisinde oluşturulan Adalet Ormanı'nda incelemelerde bulundu.

Buradaki konuşmasında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce hükümlüler ve personel tarafından ormanlar oluşturulduğunu ifade eden Kılıç, "19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı anısına oluşturulan 100. Yıl Kurtuluş Ormanı'nda 80 ilden getirilen toprakla Türkiye haritası oluşturuldu. Kurtuluş Ormanı'nda 5 bin 800 fidan dikimi hükümlü ve personel tarafından gerçekleştirildi." dedi.

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının geliştirdiği Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi kapsamında iş birliği içinde ağaçlandırma çalışmalarının yürütüldüğünü dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak 4 farklı ağaçlandırma alanında toplam 465 bin metrekarelik alana fidan dikimi yapıldı. Yapılan dikim ve bakım çalışmalarında toplam 1053 hükümlü çalıştırılmıştır. Yapılan projeyle hükümlü ve personelin ağaç ve orman sevgisinin pekiştirilmesi, çevre duyarlılıklarının artırılması hükümlülerin sosyal faydası daha yüksek olan ağaçlandırma çalışmalarında istihdam edilerek yeniden topluma kazandırılmaları hedeflenmektedir. Oluşturulan 4 ormanımıza 2 orman daha ilave etme aşamasında çalışmalar başlatıldı. "

Kaynak: AA

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