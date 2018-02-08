Samsun'da Hükümlüler 2 Bin 500 Fidan Dikti

Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğünce "Geleceğe mirasın bir fidan olsun" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, hükümlüler 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu.

Atakum ilçesi Kamalı Mahallesindeki Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Hatıra Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Denetimli Serbestlik Müdürü Şaziye Ateş, toplamda 450 bin metrekarelik alanda ağaçlandırma çalışması yaptıklarını söyledi.

İlk etapta 40 bin metrekarelik alana, ıhlamur fidanı dikimi gerçekleştirdiklerini belirten Ateş, "5 yıllık bir zaman diliminde de ağaç dikimi çalışmalarına devam edeceğiz. Bugün buraya hükümlü ve yükümlü olan arkadaşlarımızla beraber toplamda 2 bin 500 adet ıhlamur fidanı dikeceğiz. Hükümlü arkadaşlarımızı ağaçların dikimini ve bakımını üstlenerek, hem doğaya hem de topluma faydalı bir iş yapmış oluyorlar. Bu vesileyle de cezalarını infaz etmiş oluyorlar." dedi.

Daha sonra hükümlüler, 2 bin 500 fidan dikti.

Etkinliğe, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ile bazı protokol üyeleri de katıldı.