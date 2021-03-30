Samsun'da hırsızlık zanlısının kamyondan televizyon çalması güvenlik kamerasına yansıdı
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Samsun'da hırsızlık zanlısının kamyondan televizyon çalması güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da hırsızlık zanlısının kamyondan televizyon çalması güvenlik kamerasına yansıdı

Samsun'un Canik ilçesinde, bir kişinin kamyonun kasasından 2 televizyon çalması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Samsun'un Canik ilçesinde, bir kişinin kamyonun kasasından 2 televizyon çalması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde bir lojistik firmasına ait kamyonun kasasından 2 televizyonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli R.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının çaldığı televizyonları götürmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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