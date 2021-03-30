Samsun'da hırsızlık zanlısının kamyondan televizyon çalması güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'un Canik ilçesinde, bir kişinin kamyonun kasasından 2 televizyon çalması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Samsun'un Canik ilçesinde, bir kişinin kamyonun kasasından 2 televizyon çalması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde bir lojistik firmasına ait kamyonun kasasından 2 televizyonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli R.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
Zanlının çaldığı televizyonları götürmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek