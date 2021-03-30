Samsun'da hırsızlık zanlısının kamyondan televizyon çalması güvenlik kamerasına yansıdı
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Samsun'da hırsızlık zanlısının kamyondan televizyon çalması güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da hırsızlık zanlısının kamyondan televizyon çalması güvenlik kamerasına yansıdı

Samsun'un Canik ilçesinde, bir kişinin kamyonun kasasından 2 televizyon çalması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde, bir kişinin kamyonun kasasından 2 televizyon çalması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde bir lojistik firmasına ait kamyonun kasasından 2 televizyonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli R.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Zanlının çaldığı televizyonları götürmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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