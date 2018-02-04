Samsun'da Hırsızlık Yaptılar İzmir'de Yakalandılar

Samsun'da girdikleri evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla İzmir'de yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte farklı zamanlarda iki evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Bürosu ekipleri çalışma başlattı.

İzmir'de bir otelde kaldıkları belirlenen Gürcistan uyruklu şüpheliler P.K. ve I.G, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaldıkları otelde yakalandı.

Odaları ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramada bulunan çeşitli eşyalar, sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.