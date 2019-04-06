Samsun'da Hırsızlık İddiası
Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi, tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi, tutuklandı.
Alınan bilgeye göre, T.Ş. (45), Kızılırmak Deltası'ndaki nöbetçi kulübesinde bulunan televizyonu çalmak istedi.
Vatandaşlar tarafından fark edilince kaçan şüpheli, girdiği evde yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA