Samsun'da Hırsızlık İddiası

Samsun'un İlkadım ilçesinde, evden hırsızlık yaptıkları öne sürülerek gözaltına alınan kardeşler ile yengeleri, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 5 Kasım'da Fevzi Çakmak Mahallesi Oğuz Kılınç Sokağı'nda Engin U'nun ikametinden bin 500 lira, altın kolye ile cep telefonu, 8 Kasım'da Seddülbahir Sokağı'nda Elif Ç'nin evinden de 7 bin 500 lira çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis, çevredeki güvenlik kameralarından hırsızlığı M.Y. ve kardeşi A.Y. ile yengesi B.Y'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.