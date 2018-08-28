Samsun'da Hırsızlık İddiası

Samsun'un Canik ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre bir alışveriş merkezinde 18 yaşındaki M.I.Ç. adlı kız, 200 lira değerindeki şort ve bel çantasını, yanında getirdiği çantasına koydu.

Mağazadan ayrılırken alarmın çalması üzerine güvenlik görevlileri tarafından yakalanan şüpheli çaldığı malzemeleri geri verdi.

Polise teslim edilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.