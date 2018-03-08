Samsun'da Hırsızlık İddiası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, inşaatlardan elektrik kablosu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki inşaatlardan farklı tarihlerde elektrik kablolarının çalınması üzerine Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucunda şüpheli olarak belirlenen O.I. (17), E.A. (17), K.K. (16), D.D. (19) ve F.Ç. (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.I, E.A. ve K.K. tutuklandı, D.D. ve F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.