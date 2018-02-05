Samsun'da Hırsızlık İddiası

Samsun'da 5 kişinin cep telefonunu çaldığı iddia edilen Suriye uyruklu kadın gözaltına alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye E, Hüseyin E, Ümran E, Zeynep E. ve Nesim T'nin cep telefonunun çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

19 Mayıs Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bir telefoncuya çalıntı telefon satmak isteyen bir kadının olduğu yönünde ihbar alan ekipler, telefoncuya gitti. İş yeri sahibinin telefonun şifresini kırmak ve tamir etmek için bırakıldığını belirtmesi üzerine iş yerinde bekleyen ekipler, dükkana gelen Suriye uyruklu şüpheli Amani Muhammed A'yı (21) yakaladı.

Zanlının üzerinde ve ikametinde arama yapan ekipler, bir çalıntı cep telefonu daha ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.