Samsun'da Hırsızlık İddiası

Samsun'da bir otomobilden 150 bin lira çaldıkları iddia edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli, Rize'de yakalandı.



Tekkeköy ilçesine bağlı Şabanoğlu Mahallesi'nde bir araçtan, içinde 150 bin lira bulunan çantanın çalınması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kullandığı aracın plakasını belirledi.



Şüphelilerin Ordu'da aracı terk ederek başka bir araçla Sarp Sınır Kapısı istikametine seyrettiğini belirleyen polis, güzergahtaki illere bilgi verdi.



Takip sonucu yabancı uyruklu 3 şüphelinin bulunduğu araç, Rize'de durduruldu. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 28 bin 600 dolar, bin avro ve bin 800 lira ile bir araca ait anahtar bulundu.



Gözaltın alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.