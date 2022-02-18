Samsun'da hırsızlar okulun akıllı tahtalarını çaldı - Haberler
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Samsun'da hırsızlar okulun akıllı tahtalarını çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da hırsızlar okulun akıllı tahtalarını çaldı

Samsun'da hırsızlar bir liseden 12 adet akıllı tahta ile 12 adet harddiski çaldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da hırsızlar bir liseden 12 adet akıllı tahta ile 12 adet harddiski çaldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan Onur Ateş Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar, okulda bulunan 12 adet akıllı tahta ile bu tahtalarda kullanılan 12 adet harddiski çaldı. Çalınan malzemelerin piyasa değerinin 51 bin lira olduğu öğrenildi.

Okul yöneticileri hırsızlık olayını fark edince polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İstiklal Mahallesi, Anadolu Lisesi, Onur Ateş, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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