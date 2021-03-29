Samsun'da hırsızlar hukuk bürosu ile yazılım şirketini soydu
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Samsun'da hırsızlar hukuk bürosu ile yazılım şirketini soydu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da hırsızlar hukuk bürosu ile yazılım şirketini soydu

Samsun'da hırsızlar girdikleri hukuk bürosu ile yazılım şirketinden dizüstü bilgisayar ile bilgisayarlarda kurulu bulunan 700 bin lira değerindeki yazılımı çaldı.

Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu

Samsun'da hırsızlar girdikleri hukuk bürosu ile yazılım şirketinden dizüstü bilgisayar ile bilgisayarlarda kurulu bulunan 700 bin lira değerindeki yazılımı çaldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki aynı binada bulunan bir avukata ait hukuk bürosu ile yazılım ile ilgili bir bilişim şirketinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, söz konusu iş yerlerine giren kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar, hukuk bürosu ile yazılım şirketine ait bürodan dizüstü bilgisayarlar ile bilgisayarlarda kurulu 700 bin lira değerindeki yazılımları çaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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