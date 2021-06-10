Samsun'da hırsız girdiği binaların su saatleri ve musluklarını çaldı
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Samsun'da hırsız girdiği binaların su saatleri ve musluklarını çaldı

Samsun'da hırsız girdiği binaların su saatleri ve musluklarını çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da hırsız girdiği üç katlı binanın su saatleri ve musluklarını çaldı.

Samsun'da hırsız girdiği üç katlı binanın su saatleri ve musluklarını çaldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız, Zekai K.'ye ait 3 katlı binanın su saatlerini çaldı. Su saatlerinin çalındığını fark eden Zekai K., 3 katlı daireyi kontrol ettiğinde kapılarının zorlanarak açılmış olduğunu ve içeride bulunan muslukların da yerlerinden sökülerek çalındığını tespit edince polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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