Samsun'da heyelanda hasar gören 2 katlı ev tahliye edildi

04.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:27

Samsun'un İlkadım ilçesinde heyelan nedeniyle zarar gören iki katlı ev, AFAD ekiplerince riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

Kadifekale Mahallesi Papatya Sokak'ta bir süre önce yağışların da etkisiyle heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu mahallenin değişik yerlerinde, stabilize yolda ve bazı binaların yakınından geçen yollarda derin yarıklar oluştu.

Heyelan nedeniyle olay yerinde inceleme yapan AFAD ekipleri, yıkılma riski bulunduğu gerekçesiyle Cengiz Ek'e ait iki katlı evin tahliyesine karar verdi.

Evinde kalmakta tedirgin olan Cengiz Ek, ailesi ile oğlunun evine yerleştiğini belirterek, "80 yıldır ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Bu ev babamdan kalma ve ben doğduğumdan beri bu evde kalıyordum. Babam da bu evde yaşadı ilk kez böyle bir şey yaşadık." dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak'ın da heyelan bölgesine gelerek incelemelerde bulunduğunu ifade eden Ek, şunları kaydetti:

"Evimizin merdivenlerinde ve duvarlarında ciddi çatlaklar var. Valimiz Kaymak ve diğer kurum yetkilileri gelerek rapor hazırladı, incelemelerde bulundu. AFAD ekipleri eve gelerek inceleme yaptı ve incelemenin ardından evin boşaltılması gerektiğini belirttiler. Evin bütün betonları patladı, biz de evi tahliye ettik. Ne yapacağımızı bilemiyorum. Evimde de duramıyorum. Yetkilerin çözüm bulmasını bekliyorum."

Kaynak: AA