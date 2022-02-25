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Samsun'da heyelan paniği

İhlas Haber Ajansı, Erdi Demür - Güncel
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Samsun'da heyelan paniği Samsun'da heyelanlı bölgede tekrar toprak kayması olunca çevrede panik yaşandı.

CANİK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da heyelan paniği

SAMSUN - Samsun'da heyelanlı bölgede tekrar toprak kayması olunca çevrede panik yaşandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Daha önce toprak kayması nedeniyle trafiğe kapatılan ve çalışma yapılan yolun üstünde bulunan alanda tekrar toprak kayması yaşandı. Toprak kaymasını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiğin tek şeridini kapatarak, araçların geçişini kontrollü bir şekilde sağladı.

Trafiği kontrol altına alan polis ekipleri, daha sonra Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine gelip, incelemesini beklediler. Edinilen bilgiye göre yola düşen toprak ve kaya parçalarının temizlenmesinden sonra trafiğin tekrardan normal seyrinde devam ettirileceği belirtildi.

Samsun'da heyelan paniği

Samsun'da heyelan paniği

Samsun'da heyelan paniği

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Güncel

Atatürk Bulvarı, Samsun, Polis, Canik, Güncel, Haberler

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