Samsun'da "Her Değişim Bir Umut" projesinin açılışı yapıldı

Samsun'da bağımlılık tedavisi yükümlülerinin meslek edinmeleri ve topluma kazandırılması için hayata geçirilen "Her Değişim Bir Umut" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı kapsamında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İlkadım Halk Eğitimi Merkezi ve Yeşilay Samsun Şubesi ortaklığında hazırlanan projenin açılışı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hizmet binasında yapıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, burada, bağımlılıkla mücadelenin en önemli konulardan biri olduğunu belirterek, "Bu mücadele sadece kolluk kuvvetlerinin yapacağı veya yapması gereken bir iş, bir konu değil. Bağımlılıkla mücadele tüm kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerimizin ve üniversitelerimizin hep birlikte çalışması gereken ancak o zaman başarılı olacak bir konu." dedi.

Dağlı, çocukların meslek kazanarak normal bir hayat düzenine kavuşacaklarına inandığını kaydetti.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ise yükümlü ve hükümlüyü rehabilite ve ıslah etmenin, tekrar topluma kazandırmanın ceza adalet sisteminin temel amaçlarından biri olduğunu ifade ederek bu amaçla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Koruma Kurulu Başkanlığı olarak çeşitli projelere imza attıklarını vurguladı.

Açılışını yaptıkları "Her Değişim Bir Umut" projesinin de Yeşilay tarafından Türkiye genelinde düzenlenen 123 proje içerisinden birinci seçildiğini vurgulayan Kılıç, "Projemizin amacı yükümlülerimize meslek edindirmek ve bu mesleğin ustalık belgesini alarak kendi iş sahasını açma imkanı sağlamaktır. Projemiz yaklaşık 10 ay sürecektir. Bu projede bayan ve erkek kuaförlük ve medikal tekstil kursu verilecektir." diye konuştu.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler de projeye destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Vali Dağlı ve beraberindekiler, erkek ve kadın kuaförü ile medikal tekstil atölyelerini gezerek yükümlülerin hazırladıkları el ürünlerini inceledi.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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