Samsun'da hemzemin geçitte tramvayın çarptığı yaya yaralandı
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Samsun'da hemzemin geçitte tramvayın çarptığı yaya yaralandı

28.01.2021 21:05 | Son Güncelleme: 28.01.2021 21:08
Samsun'da hemzemin geçitte tramvayın çarptığı yaya yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, hemzemin geçitte tramvayın çarptığı kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, hemzemin geçitte tramvayın çarptığı kişi yaralandı.

İlçedeki Cumhuriyet Meydanı'ndan Tekkeköy yönüne ilerleyen vatman Y.B idaresindeki tramvay, Gar Durağı'ndaki hemzemin geçitte yolun karşısına geçmek isteyen Murat Miktat'a çarptı.

Yaralanan yaya, çağrılan ambulans ile kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Vatman Y.B. ise ekiplerce ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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