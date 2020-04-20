Samsun'da hedef bin 100 kilometre yol
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Demir, Samsun, Avdan, Güncel

Samsun'da hedef bin 100 kilometre yol

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2020 yılında bin 100 kilometre yol yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

20.04.2020 16:41 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:41
Samsun'da hedef bin 100 kilometre yol

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2020 yılında bin 100 kilometre yol yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'korona virüs salgını'na rağmen, gerekli tedbirleri alarak sürdürdüğü yol çalışmalarında hedefi yükseltti. Belediye ekipleri son olarak Yukarı Avdan - Demircili Grup yolunu 'beton yol'a dönüştürürken Başkan Mustafa Demir, 2020 yılı içinde beton, sıcak asfalt ve sathi kaplama olmak üzere bin 100 kilometrenin üzerinde yol yapacaklarını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, göreve gelmesiyle birlikte kaliteli ve geniş yolların oluşturularak vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlanması amacıyla başlattığı yol seferberliği devam ediyor. Geçen yıl Temmuz ayında başlayan ve yıl sonuna kadar devam eden çalışmalarda 500 kilometrenin üzerinde yol yapımı gerçekleştiren Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2020 yılı programında yer alan yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Sezon, mayıs ayında başlıyor

Sezonun başlaması ile çalışmalarının hız kazanacağının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "2020 yılında da yoğun yağışlar dışında ve de korona virüse rağmen, gerekli tüm önlemleri alarak çalışmalarımızı yürüttük. Ekiplerimiz, 2020 yılının ilk çeyreğinde 60 kilometrelik yol yapımını tamamladı. Mayıs ayından itibaren, sezonun başlamasıyla birlikte çalışmalarımız hız kazanacak ve yılsonuna kadar yaklaşık bin 100 kilometrelik yolu tamamlayıp halkımızın kullanımına sunacağız" dedi.

Yukarı Avdan-Demircili'ye yeni yol

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, yollarda ayrıca, darlık nedeniyle karşılıklı araç geçişlerinde meydana gelebilecek kazaların önlenmesi için genişletme çalışması yaptığını, hendekler açarak su birikimlerinin önüne geçildiğini, böylece yolların uzun ömürlü olmasını sağladıklarını da açıklayan Başkan Demir, "Devam eden çalışmalarımız kapsamında son olarak İlkadım İlçesi Yukarı Avdan – Demircili Grup Yolu'nda 4 metre olan yol genişliği 6 metreye yükseltilirken sağ ve soldan 1'er metre de yağmur suyu hendeği açıldı. Grup yolunun 6 kilometresi tamamlandı. Kalan 1 kilometre de önümüzdeki günlerde tamamlanarak güvenli ve rahat bir ulaşım için kullanıma açılacak" bilgisini verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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