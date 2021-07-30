"Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası başlatıldı

Samsun Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası hayata geçirildi.

Samsun Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası hayata geçirildi.

Samsun Bando Takımı'nın İstiklal Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki gösterisiyle başlatılan kampanyada, "Haydi Samsun aşını ol, şehrini sevdiklerini koru, hedef günde 55 bin 555 aşı" yazılı pankart açan sağlık çalışanları ve emniyet personeli, aşıya dikkati çekmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Vali Zülkif Dağlı, meydanda tramvay durağı yanına kurulan aşı uygulama çadırı önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kampanyanın Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi.

Bugün akşam saatlerinde 55 bin 555 aşı hedefine ulaşacaklarını belirten Dağlı, "İnşallah bunu hep birlikte başaracağız. Bir buçuk yıl zarfında önemli sıkıntılar yaşadık. Samsun'da 12 sağlıkçımızı, 3 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Esnafımız dükkanlarını kapatmak durumunda kaldı. Okullarımız kapandı. Üniversitelerimiz açılamadı. Ancak aşı kampanyasından sonra yeni bir dönemle, yeni bir atılımla inşallah Samsun'umuzda aşıda yüzde 75'e ulaşmak suretiyle maviye dönen illerden olacağız. Karadeniz'de inşallah ilk maviye dönen il oluruz büyükşehirler içinde." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise tüm vatandaşların aşı kampanyasına destek vermesini istedi.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, Kovid-19 ile büyük mücadele verdiklerini vurgulayarak, "Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz. Şimdi de diyoruz ki, Kovid-19 ile mücadelede en büyük silahımız olan aşıyı olacağız. Bugün aşının koruma kalkanının tüm şehrimizi kaplaması, Samsun'un maviye yolculuğunu tamamlamak için bir araya geldik. Biliyoruz ki birlikte olursak, bir olursak başarabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Dağlı, aşı uygulama alanını da ziyaret ederek, bugün emeklilik hakkını kazanan ve mesaisinin son saatine kadar aşı yapan hemşire Nebahat Acar'a örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

Vatandaşların yanı sıra basın mensupları da kampanyaya destek amacıyla aşılarını oldu.

Kampanya kapsamında aşı olanlar arasında yapılacak çekilişle çeşitli hediyeler de verilecek. Ayrıca aşı yaptıranlar, gün içinde tramvaydan ücretsiz faydalanacak.

Kampanyaya esnaf da indirim yaparak destek verdi

Cumhuriyet Meydanı'ndaki alışveriş merkezinde faaliyet gösteren kafe işletmesi de kampanyaya destek amacıyla Kovid-19 aşısı olan müşterilerine yüzde 55 indirim uyguladı.

İşletme sahipleri Ersin ve Esat Kasap kardeşler, desteklerini sosyal medyadan duyurdu.

Ersin Kasap, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aşı kampanyasına biz de esnaf olarak destek vermek istedik. Aşı olan müşterilerimize yüzde 55 indirim uyguluyoruz. Haydi Samsun, aşı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek