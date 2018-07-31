Samsun'da Haziranda İhracat Arttı, İthalat Geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2018 yılı haziran ayında Samsun'da ihracat yüzde 17,7 oranında arterken, ithalat yüzde 30,9 geriledi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 haziran ayı itibariyle Samsun'da 40,9 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilirken, bir önceki yılın aynı ayında 34,7 milyon dolar olan ihracat oranın da yüzde 17,7 artış sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, aynı dönem içinde 50,9 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştiği, geçen yıl aynı dönemde ise 73,6 milyon dolarlık ithalat yapıldığı ve bu yıl ithalatta yüzde 30,9 oranında azalma olduğu kaydedildi.

Samsun'da 2018 en fazla ihracatın 6,9 milyon dolar ile Hollanda'ya, 3,9 milyon dolar ile Almanya'ya ve 2,2 milyon dolar ile Gürcistan'a yapıldığı, en fazla ithalatın ise 17,9 milyon dolar ile Rusya'dan gerçekleştirildiği belirtildi.