Samsun'da Haziran Ayı İçinde Meydana Gelen 193 Yangın Olayında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Haziran ayı içerisinde konut, iş yeri, araç, ot ve çöp yangını olmak üzere toplamda 193 yangın vakası meydana geldi. 1 ayda çıkan yangınlarda, toplam 5 kişi hayatını kaybederken, 39 kişi ise yaralandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, Samsun'da Haziran ayı içerisinde meydana gelen yangınlar hakkında bilgi verdi. Haziran ayında Mayıs ayına oranla yangınlarda bir artış yaşandığına dikkat çeken Rıza Zengin, Samsun genelinde Haziran ayında 193 yangın çıktığını söyledi.

Samsun'da 2018 yılının Haziran ayında, yangın olaylarının arttığını ifade eden Zengin, "Bu yangınların 13 tanesi iş yeri yangınıdır. 27 tanesi konut, 19'u araç, 67'si ot, 33'ü ise çöp yangını olarak karşımıza çıkmıştır. Bunların dışında diğer olarak adlandırdığımız ise 34 adet daha yangın meydana geldi. Toplamda 193'e ulaşan yangınlarda, maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybederken, 39 vatandaşımız ise yaralandı. Mayıs ayında yangın oranları bu yıla oranla çok düşüktü. Mayıs ayında toplamda 126 yangına müdahale ettik ve 1 vatandaşımız bu yangınlarda hayatını kaybetmişti. Bu yıl çok artış yaşandı. Biz Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak, yangınla mücadele konusunda üzerimize düşeni eksiksiz olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımız canla başla sahada mücadele ediyor. Yangına anında müdahale etmek için hepimiz 7/24 demeden görevimizi yerine getiriyoruz. Temennimiz bu tür yangın olaylarının yaşanmamasıdır" dedi. - SAMSUN