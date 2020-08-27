Samsun'da hazine arazisinde uyuşturucu bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde hazine arazisinde 562 kök Hint keneviri bitkisi ile 350 gram esrar ele geçirildi.
27.08.2020 12:23 | Son Güncelleme: 27.08.2020 12:23
Samsun'un Bafra ilçesinde hazine arazisinde 562 kök Hint keneviri bitkisi ile 350 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Kamberli Mahallesi'nde hazine arazisinde 562 kök Hint keneviri bitkisi ile 350 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA