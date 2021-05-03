Samsun'da hayvanseverler tam kapanma sürecinde aç kalan 400 sokak hayvanını besledi
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Samsun'da hayvanseverler tam kapanma sürecinde aç kalan 400 sokak hayvanını besledi

Samsun'da hayvanseverler tam kapanma sürecinde aç kalan 400 sokak hayvanını besledi
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsunlu hayvanseverler oluşturdukları ekiplerle bir günde 400 sokak hayvanını besledi.

Samsunlu hayvanseverler oluşturdukları ekiplerle bir günde 400 sokak hayvanını besledi.

Kentte tam kapanma sürecinde aç kalan sokak hayvanları için bir araya gelen hayvanseverler sokak hayvanları için seferber oldu.

Canik Doğa Sporları Besleme Grubu, bir günde 400 sokak hayvanına mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Yasin Karaahmet, tam kapanma döneminde sokak hayvanlarının daha da mağdur olduğuna dikkati çekerek, dernek olarak oluşturdukları ekiplerle can dostları için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Dernekte üyesi gönüllü veteriner sağlık teknisyeni Kaan Baysu, ekipler halinde belirlenen noktalara gidilerek sokak hayvanlarının yalnız bırakılmadığını vurguladı.

Baysu, "Sokakta yaşayan canlarımızın zorluk yaşamamaları için harekete geçtik. Pazar günü geniş çaplı bir çalışma yaptık. 400'e yakın sokak hayvanına kuru mama ve tavuktan oluşan 500 kilo mama ile et suyu dağıtımı yaptık. Normal günlerde de yerine getirdiğimiz uygulamamız, tam kapanma boyunca aralıksız ve daha yoğun şekilde devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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